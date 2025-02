Fondazione Moschini e Politeama. Il violinista Pulin lascia il cda

Cristiano Pulin si dimette da consigliere di amministrazione della Fondazione Franco Moschini. Il violinista della Form Orchestra Filarmonica Marchigiana, bolognese ma residente a Tolentino dal 2001, lunedì è uscito dal cda del Politeama. Si era candidato alle amministrative del 2022 con la lista del sindaco Sclavi Tolentino Civica e Solidale. "Si tratta di una scelta maturata per motivi personali che mi impediscono di continuare a dedicare il tempo e l’impegno che questa prestigiosa istituzione merita – spiega Pulin –. È stata un’esperienza che mi ha arricchito, ho avuto l’onore di collaborare con persone di grande professionalità. Ma sono sceso in campo fin dall’inizio con Elena Lucaroni e Stefano Servili, miei amici". A Lucaroni il sindaco ha revocato le deleghe, Servili si è dimesso da consigliere personale del sindaco. "Dopo le ultime vicissitudini – conclude – non mi ritrovo più con l’organizzazione dell’amministrazione. Rimango legato al Politeama e continuerò a sostenerne le iniziative". Fabio Tiberi invece ha lasciato il cda della Fondazione per ricoprire l’incarico di assessore. Non si conoscono ancora i nomi dei sostituti.