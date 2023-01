Fondazione Moschini, rinnovato l’accordo

Il Comune di Tolentino rinnova l’accordo di collaborazione con la Fondazione Moschini per l’implementazione dell’offerta culturale della città, attraverso il Politeama. Il Comune sostiene l’attività della casa delle arti con un contributo finanziario a favore della Fondazione pari a 67.500 euro, da corrispondere in tre rate: prima rata 20.000 euro il prossimo 15 gennaio; seconda rata altri 20.000 euro il 31 marzo e terza rata 27.500 euro il 30 giugno. Il Comune avrà a disposizione a titolo gratuito la sala spettacolo del Politeama per iniziative da esso promosse (direttamente o indirettamente), per un totale di venti giornate dallo scorso primo settembre al 31 agosto 2023. Ciascuna giornata di utilizzo della sala spettacolo consiste in tre ore di evento, con la presenza di un tecnico e degli addetti antincendio, come per legge. L’utilizzo di ulteriori sale e servizi tecnici viene concordato di volta in volta. Il Comune partecipa, attraverso l’azione dei propri consiglieri all’interno della Fondazione e il sindaco, invitato alle riunioni del cda, alla definizione delle linee guida dei programmi artistici e dell’offerta culturale, che viene proposta dal direttore. Prorogato anche il rapporto di collaborazione con la Pro Loco per l’attività di accoglienza e informazione turistica, dal primo gennaio al 31 marzo, continuando a concedere in comodato gratuito il locale di proprietà comunale in piazza della Libertà. Con un contributo pari a 3.000 euro per questi tre mesi, da erogare entro il 30 aprile.