Fondazione Roby, borse di studio per gli studenti

La "Fondazione Roby", di cui è socio fondatore Fausto Pigini, si è fatta promotrice anche quest’anno del premio finalizzato a far emergere tutto il bello che c’è nei giovani, e in particolare tra gli studenti del Liceo Leopardi di Recanati che si sono distinti per altruismo, inclusione e solidarietà. In un momento così incerto tale iniziativa è espressione della profonda fiducia di Pigini nei confronti dei giovani e della scuola, un sentimento che nasce da una toccante esperienza personale: la figlia, Roberta, deceduta a causa di un male inesorabile nel 2018 all’età di 29 anni, ha frequentato il Liceo Leopardi di Recanati e il papà ricorda con riconoscenza l’aiuto fornito generosamente alla figlia dai suoi compagni di classe. Per questo desidera che tali comportamenti vengano condivisi, promossi e diffusi fra i giovani. In collaborazione con il Liceo Classico "G. Leopardi" di Recanati e con il patrocinio dell’amministrazione venerdì 19 maggio saranno assegnate quattro borse di studio, da 1.250 euro ciascuna, ad altrettanti studenti frequentanti uno degli indirizzi del Liceo Leopardi, che si sono distinti per altruismo, inclusione, solidarietà, tutela delle diversità, cittadinanza responsabile e attiva.