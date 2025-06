"Fondi a Comuni non in emergenza. È inaccettabile"

"Critichiamo la decisione di aver concesso fondi regionali straordinari a Comuni non in stato di emergenza, sostenendo che Porto Recanati avrebbe dovuto avere priorità e che si sarebbero potuti stanziare quei 5 milioni per il finanziamento del secondo o terzo stralcio del progetto delle scogliere emerse a Scossicci". Così l’associazione balneari Porto Recanati, presieduta da Diego Scalabroni, ribatte nuovamente all’assessore regionale con delega alla difesa della costa, Stefano Aguzzi. "Siamo soddisfatti di aver ricevuto subito una risposta dalla Regione con le parole dell’assessore Aguzzi, che conferma il senso di vicinanza alla problematica – afferma l’associazione balneari Porto Recanati –. Ma non possiamo essere altrettanto soddisfatti del suo contenuto. Siamo consapevoli dello stanziamento nel 2024 di 40 milioni per sei progetti di difesa della costa e ringraziamo la Regione per aver scelto di stanziare a Porto Recanati una delle fette inizialmente più grandi della torta. Però ricordiamo che la causa dell’emergenza attuale deriva dalla mancanza da 30 anni di finanziamenti e interventi strategici. La Regione, il 20 novembre 2023, ha riportato che le convenzioni con tutti i Comuni erano basate su uno stanziamento totale di 34,425 milioni, di cui 25 fondi Fesr 21/27 e 9,425 milioni da fondi delle Ferrovie". In particolare, sottolinea l’associazione portorecanatese, "Potenza Picena e Civitanova avrebbero dovuto beneficiare di 11 milioni, di cui 5,4 a carico della Regione e 5,6 a carico delle Ferrovie. La questione da noi sollevata si riferisce, invece, al successivo incremento straordinario di quasi 5 milioni in più al progetto di questi due Comuni, come ha riportato la Regione il 20 giugno 2025". "Lungi da noi il voler creare tensioni o guerre tra poveri – riprende l’associazione –, siamo consapevoli che la coperta è corta. Ma Porto Recanati è in emergenza da troppi anni: quest’anno abbiamo 800 ombrelloni in meno e gravi zone di erosione su tutto il litorale. Capiamo la scelta di voler chiudere un cantiere in un altro Comune, ma data la nostra situazione non possiamo accettarla. Anche il tempo, ora più che mai, è una risorsa. Chiediamo alla politica di scegliere con priorità, come si addice a un buon padre di famiglia. Chiediamo di curare quel figlio trascurato da troppi anni, prima che sia tardi".

Giorgio Giannaccini