"Fondi a una famiglia palestinese. Il regalo per il mio compleanno"

Per il 63esimo compleanno Giampiero Cappetti (foto), presidente di Porto Recanati Solidale, ha raccomandato a tutti di non fargli un regalo ma di contribuire a una raccolta fondi che ha voluto aprire, per aiutare una famiglia palestinese a tornare a casa. E lo ha fatto tramite il portale online chuffed.org, con un crowdfunding dal titolo "Aiutiamo Bayan e la sua famiglia a tornare a casa". L’intento è di raccogliere 3mila euro.

"Se c’è qualcuno che ha voglia di farmi un piccolo regalo, può rendere più felice questa giornata facendo una donazione che possa arrivare a Bayan – ha scritto Cappetti sui social –. Stiamo seguendo da un po’ di tempo questa famiglia palestinese e poter dare loro una mano è, per me, il miglior regalo. Tra le missioni che abbiamo intrapreso all’estero, ci siamo imbattuti in questa famiglia palestinese che ci ha colpito particolarmente in quanto, oltre a soffrire per le conseguenze della guerra, ha anche un problema legato alla malattia polmonare della figlia più piccola. Ora, con il cessate il fuoco, tutti loro vorrebbero tornare nella loro città e provare a riprende la vita che è stata stravolta dall’inizio del conflitto. Spostarsi da dove sono ha un costo elevato, così proviamo a raccogliere quanto servirà per realizzare quel sogno".

Oltre che sul sito chuffed.org, si può inviare un contributo tramite paypal all’indirizzo giampierocappetti@live.com o all’associazione portorecanatisolidale@gmail.com mettendo come causale "aiuto Bayan". "Grazie di cuore a chi vorrà darmi una mano".