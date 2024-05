"Fondi alle stazioni sciistiche: misura necessaria per il futuro"

Finanziamenti regionali per le stazioni sciistiche dell’Appennino, le associazioni ambientaliste protestano e arriva la replica da parte dei Comuni e dei gestori delle stazioni montane. Il caso era scoppiato dopo la nota diffusa da diverse associazioni ambientaliste del maceratese, in seguito allo sblocco di fondi da parte della Regione per le stazioni sciistiche per il mancato innevamento nel peridio invernale 2022/2023. "I ristori agli imprenditori che gestiscono gli impianti di risalita sono una misura necessaria per sostenere la transizione per le stazioni appenniniche del futuro – hanno reso noto i gestori e i Comuni attraverso una nota congiunta – questi, per eventi del tutto eccezionali, sono una forma di sostegno, che è stata sempre applicata non solo per la montagna ma anche per gli altri settori del turismo. Siamo tutti consapevoli degli effetti dei cambiamenti climatici, non a caso gli amministratori e gli imprenditori dei Comuni interessati insieme alla Struttura Commissariale hanno indirizzato le risorse del fondo complementare Pnrr per efficientare gli impianti da un punto di vista energetico, migliorarne la sicurezza e, soprattutto, per metterli al servizio di una fruizione del territorio consapevole per tutto l’anno. Gran parte dei nuovi investimenti sia pubblici che privati sono pensati per realizzare progetti rivolti alle stazioni appenniniche del futuro, sollevandole dalla dipendenza delle precipitazioni nevose, per farne una infrastruttura del territorio pensata per essere utilizzata tutto l’anno per escursioni a piedi o in bici, o anche solo per godere del paesaggio. La Regione e il Commissario per la ricostruzione Castelli in intesa con il presidente FrancescoAcquaroli e i comuni rappresentati dall’Anci, hanno previsto risorse senza precedenti per cammini, sentieri e rifugi per il turismo lento. Sostenere che in Appennino sotto i 1500 metri non nevica non corrisponde alla verità; ciclicamente è sempre successo che negli ultimi 30 anni siano capitare stagioni come quella di quest’anno con scarso innevamento. Al contrario di quanto sostenuto in maniera strumentale dalle associazioni ambientaliste, investire sui nuovi impianti per la neve programmata è di fondamentale importanza".