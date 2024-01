"Fondi Covid non dovuti". Condannata imprenditrice

Aveva avuto un contributo statale per la pandemia, ma per l’accusa la sua ditta sarebbe stata chiusa da prima dell’emergenza Covid. Per questo ieri è stata condannata la maceratese Graziella Pennesi. Ma lei in aula aveva documentato che l’attività non era affatto cessata, tanto che anche il pm aveva chiesto l’assoluzione. A luglio del 2020 Pennesi, quale legale rappresentante della società Otium, che commercializza scarpe, aveva chiesto il contributo previsto per le aziende penalizzate dal lockdown. Così aveva avuto 18.316 euro. Ma in seguito ad alcuni accertamenti, sarebbe emerso che quella società era stata chiusa a maggio del 2019, dunque ben prima dell’emergenza Covid. Così la maceratese era stata accusata di indebita percezione del contributo. In tribunale, difesa dall’avvocato Pietro Siciliano, la maceratese aveva dimostrato che la società era ancora attiva, e che tra l’altro il decreto consentiva di riconoscere il contributo anche alle aziende in liquidazione. Alla luce di questo, il pm Rosanna Buccini ha chiesto l’assoluzione dell’imputata "perché il fatto non sussiste". Il collegio invece l’ha ritenuta colpevole, e le ha inflitto la pena di sette mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale. La difesa comunque attende di leggere le motivazioni della sentenza, per procedere con l’appello.