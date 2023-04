Fondi da chiedere per opere davvero utili

Paola

Pagnanelli

Piovono come coriandoli sui tecnici e progettisti della città e dei dintorni centinaia di migliaia di euro, per studi preliminari, analisi di fattibilità, valutazioni ex ante, prospettive futuribili. Tutti senza gara, tutti senza appalto perché al di sotto della soglia che impone quella procedura, satellitari dei mega progetti finanziati dal Pnrr. Ma se i soldi del Piano non vanno bene per lo stadio Franchi di Firenze, chissà come faranno ad andare bene per l’Helvia Recina di Macerata. Non si sa. E chissà come andranno bene per musei ancora da pensare, per percorsi ancora da capire, per sport ancora da diffondere: ormai ci manca solo il progetto di un palazzetto per il curling. Tutti questi progetti ci daranno una ripresa? O ci chiederanno ulteriore resilienza, dopo quella – tantissima - che ci è stata già necessaria negli ultimi anni? Non andremo più a sciare vicino alla nuova questura, come ha chiarito ieri da queste pagine il sindaco Parcaroli sull’impianto che doveva nascere a Fontescodella, impianto che sembrava inserito tra quelli finanziati, ma che invece, scopriamo ora, non c’è più perché non si buttano i soldi. Motivo giustissimo. Oggi di risorse ce ne sono tante, sembrano gli anni Ottanta, non si riescono neanche a spendere tutti. Ma dato che niente è gratis e che dovremo restituire quanto preso, pensiamoci bene prima di stanziare, abbattere, cancellare solo per rifare in un altro modo. Proviamo a pensare realmente a qualcosa di produttivo per il futuro, invece di puntare solo alle prossime elezioni.