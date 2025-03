Fondi dal ministero per riqualificare tre aree

La storia non si cancella ma va sempre "restaurata", affinché un’opera mantenga la bellezza di un tempo. Ne è ben a conoscenza il ministero della Cultura (ex Mibact), che a fine gennaio ha dato il via libera allo stanziamento delle risorse economiche nel Fondo per la tutela del patrimonio culturale, valido per il periodo 2025-27. L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza e restaurare "beni di valore archeologico, storico, artistico e architettonico".

Da Roma, in tutte le regioni d’Italia, arriveranno così proventi per 520 milioni di euro: 130 milioni entro fine 2025, 150 milioni nel 2026 e 240 milioni fra due anni. In provincia di Macerata saranno tre in particolare le aree oggetto di lavori, per un totale di un milione 132 mila 963,84 euro che saranno investiti degli oltre 7 milioni (7.335.612,82 euro per la precisione) dedicati all’intera regione. In provincia di Macerata, le città interessate sono San Severino, Porto Recanati e Urbisaglia. Per quanto riguarda i primi due comuni, saranno stanziati ben 904 mila 963,84 euro per la tutela e la valorizzazione "delle aree archeologiche demaniali della Valle del fiume Potenza, in particolare Potentia (Porto Recanati) e Septempeda (le vecchie terme di San Severino) (nella foto)". Per l’occasione, saranno 104 mila gli euro investiti entro la fine dell’anno, poi 350 mila nel 2026 e 414 mila 963,84 euro nel 2027. L’ultimo investimento, da 228 mila euro, è rivolto al Comune di Urbisaglia, legato all’allestimento del locale Museo archeologico nazionale di Traversa Piccinini. Saranno per l’occasione concessi dal Ministero 30 mila euro entro fine 2025, poi 186 mila euro nel 2026 e 12 mila euro nel 2027.

Lorenzo Pastuglia