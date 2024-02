Fondi dalla Regione per turismo e tipicità

Un "Festival del turismo lento e delle tipicità", ecco l’obiettivo che si è dato l’Amministrazione Comunale di Corridonia e che ora potrà concretizzare grazie al progetto "Le fonti del benessere - maestria ed eccellenze", meritevole di un contributo regionale da 40mila euro.

L’iniziativa si svilupperà attraverso l’individuazione di itinerari per la valorizzazione di percorsi turistici extraurbani a partire delle fonti storiche del territorio e percorsi turistici urbani. In più, per ciascun itinerario, saranno presenti delle tappe legate all’enogastronomia locale e all’artigianato, con degustazioni ed esperienze attive nella realizzazione dei prodotti tipici. Il tutto inizierà con un’analisi della domanda e dell’offerta turistica che poi porterà alla realizzazione una guida sia cartacea che digitalizzata, in italiano e inglese.

"Ringraziamo la Regione Marche per aver finanziato il progetto presentato del nostro Comune legato al turismo lento – ha spiegato l’assessore a cultura e turismo, Massimo Cesca –. Un finanziamento che ci darà la possibilità di avere a disposizione, entro qualche mese, un’analisi economico-turistica completa del territorio, una nuova guida turistica della città in italiano ed inglese e nuovi percorsi turistici cittadini. Un’iniziativa che andrà a completare l’altro importante progetto intercomunale in fase di conclusione, "La bellezza in Bicicletta" – ha aggiunto – realizzato con il contributo finanziario del Gal, ed altre iniziative legate al turismo digitale sulle quali stiamo lavorando".

La progettualità propone inoltre il coinvolgimento di partner attuatori, individuati nell’associazione culturale "Luigi Lanzi" e nella aps "ProCorridonia" mentre ad occuparsi dello sviluppo delle prime linee di intervento, partendo da un’analisi e ascolto del territorio, sarà la società "Expirit", che ha la sua sede operativa proprio a Corridonia. "L’obiettivo principale è quello di potenziare l’offerta turistica cittadina – ha sottolineato l’assessore Cesca – cercando di far emergere tutte le eccellenze culturali, paesaggistiche, enogastronomiche e artigiane cittadine, con particolare attenzione rivolta al coinvolgimento degli operatori economici locali".

Diego Pierluigi