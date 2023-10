Fondi dall'Usr per Serrapetrona: Centro storico, impianti sportivi e frazioni

Arrivano due decreti dell’Usr, Ufficio speciale ricostruzione, per Serrapetrona e Monte Cavallo, in attuazione al Pnc (piano nazionale complementare) Sisma.

A Serrapetrona per il centro storico è prevista la riqualificazione di via San Francesco (sugli spazi aperti adiacenti l’ex convento e sulla condotta fognaria), piazza Santa Maria (compresa via Leopardi) e Fosso Gaburro, con la realizzazione di un percorso pedonale.

Fuori dal centro, invece, si sta lavorando sull’area degli impianti sportivi e su via Umberto I, sulla ex scuola elementare e sul vecchio mulino del borgo, con il restyling degli spazi esterni del Centro turistico culturale e la sistemazione del parcheggio comunale.

L’Usr ha liquidato a favore del Comune 255.000 euro come primo acconto dell’importo complessivo, che corrisponde a 850.000 euro.

A Monte Cavallo, invece, il programma di rigenerazione urbana consiste nel realizzare un parcheggio a servizio del centro sportivo, di un campo da padel e la pavimentazione stradale di via Umberto I.

Poi nelle frazioni: Pian della Noce (area fitness e ripristino muri di contenimento), Collattoni (area camper, fitness e due campi polivalenti) e Selvapiana (area camper, fitness e riparazione muro di contenimento). Totale dell’intervento 730.000 euro, di cui 219.000 appena liquidati dall’Usr al Comune, responsabile dell’intervento.

Lucia Gentili