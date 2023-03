Fondi del Pnrr per le scuole Macerata fuori dalle risorse per l’adeguamento sismico

di Franco Veroli

E’ di 27,5 milioni di euro, nell’ambito del Pnrr, l’importo dei finanziamenti assegnati alle Marche per 9 interventi (su un totale di 399 in tutta Italia) riguardanti la messa in sicurezza degli istituti scolastici, la loro riqualificazione, adeguamento sismico e antincendio, eliminazione delle barriere architettoniche. Nell’elenco, reso noto dal ministero dell’Istruzione e del Merito, compaiono la Provincia di Pesaro Urbino, che ha ottenuto 6,2 milioni di euro, quella di Ancona, con quasi 2,4 milioni di euro, il comune di Monteprandone con quasi 5 milioni, quello di San Marcello, con 2,6 milioni, quello di Carassai con 2,5 milioni, quello di Monte Roberto con 2,5 milioni, quello di Montecarotto con 2 milioni, quello di Fermo con 1,5 milioni. Ci sono anche 2,5 milioni per il comune di Senigallia con un proprio cofinanziamento di 1,8 milioni per un progetto che vale 4,4 milioni. Non c’è la Provincia di Macerata, né alcun comune del Maceratese. La Provincia alla quale, come noto, fanno capo gli edifici sede degli istituti superiori, aveva chiesto l’ammissione ai finanziamenti per due interventi di adeguamento sismico, uno all’Iti ’Mattei’ di Recanati, un altro all’Ite ’Gentili’ di Macerata. Sulla base delle richieste presentate, la Regione ha stilato una graduatoria che è stata trasmessa al Ministero entro lo scorso 17 febbraio. Ed è da questa che sono stati selezionati gli interventi ritenuti prioritari, nessuno dei quali, come detto, riguarda la nostra provincia. Non è detta l’ultima parola, però. Lo stesso Ministero ha specificato che "con successivo decreto verranno autorizzati alcuni ulteriori interventi, utilizzando i residui della programmazione". Si tratta, è bene precisarlo, di uno dei ’filoni’ di finanziamento per le scuole nell’ambito del Pnrr, tenuto conto che diversi sono i finanziamenti finora concessi al nostro territorio, come quelli per le palestre degli Istituti ’Matteo Ricci’ di Macerata per 1,3 milioni (proprio nei giorni scorsi è stato aggiudicato l’appalto) e dell’’Istituto ’Garibaldi’ di Macerata per 1,3 milioni e dell’Istituto ’Mattei’ di Recanati per 1,2 milioni. Per quest’ultima scuola previsto anche un intervento di ampliamento, per una spesa di 1,32 milioni di euro, per accrescere in altezza la struttura realizzata recentemente per rispondere, in particolare, all’esigenza di avere più aule (l’edificio sarà dotato di un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto). Sono invece 2,6 i milioni previsti per lavori di ampliamento all’Istituto "Da Vinci" di Civitanova.