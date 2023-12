Fondi e progetti per il parco: "Merita maggiore tutela"

Domani, dalle 8.30 alle 13.30, il Parco archeologico di Urbs Salvia sarà aperto gratuitamente dalla Direzione regionale musei Marche Drm, come ogni prima domenica del mese (su iniziativa del ministero). Poi verrà riaperto dal 7 dicembre al 7 gennaio grazie al Comune; seguirà, fino al 28 febbraio, una fase di aperture contingentate, su prenotazione solo il sabato mattina (poi da marzo si ripartirà regolarmente).

La direttrice del Parco Sofia Cingolani (nella foto), con l’occasione, fa il punto sui progetti. "Il Parco non deve essere solo aperto, ma anche reso fruibile e visitabile nei modi consoni e in piena sicurezza – spiega –. L’obiettivo della Drm, anche nel periodo di chiusura, è lavorare sui monumenti per tutelarli e aprirli al pubblico. Stiamo lavorando in maniera seria, anche perché in campo ci sono finanziamenti importanti per rendere appunto i monumenti sicuri e fruibili. Puntiamo alla valorizzazione: a monte, c’è un lavoro di tutela, conservazione, manutenzione e restauro. Stiamo provvedendo all’elaborazione di report per valutare lo stato delle strutture e gli interventi successivi". Ad esempio, grazie a un primo finanziamento ministeriale di circa un milione e 600mila euro potranno essere avviati i lavori sul teatro, a partire dalla messa in sicurezza e dal monitoraggio strutturale. Operazione che durerà circa un anno e che consentirà la sua riapertura al pubblico. Si provvederà inoltre alla manutenzione straordinaria dell’imponente copertura del Criptoportico, al restauro della strada basolata romana; quest’ultima area, portata in luce dalle indagini archeologiche dell’Unimc, merita un intervento mirato alla conservazione delle strutture archeologiche.

"Al momento i lavori sono in fase di progettazione – prosegue la direttrice – ma speriamo presto di iniziare a vedere i risultati. Un primo intervento, di circa 30.000 euro, ha consentito la messa in sicurezza dell’intera area che circonda il tempio criptoportico. Inoltre con la messa a norma della passerella, che consente l’ingresso alla galleria ipogea meridionale, per la prima volta abbiamo realizzato un percorso interamente accessibile ai disabili motori. Contemporaneamente, a seguito di un progetto realizzato nell’ambito del progetto europeo Transfer di cui è capofila l’università di Macerata, stiamo lavorando al totale rinnovamento dell’identità visiva del Parco; abbiamo creato un nuovo logo e stiamo lavorando all’incremento della pannellistica del sito archeologico. Parallelamente i tecnici della Drm stanno lavorando alla progettazione del nuovo Museo archeologico, dove pure si sta intervenendo sulla realizzazione delle nuove telecamere di sorveglianza grazie al Progetto Speciale Sicurezza, in attesa che i lavori di risanamento sismico realizzati dal Comune consentano di poter disporre nuovamente dell’edificio. Insomma, interventi lunghi, onerosi e articolati dal punto di vista tecnico-scientifico, ma necessari per arrivare alla piena fruizione del Parco".