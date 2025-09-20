Fondi extra per tre milioni. Sì ai lavori per la nuova scuola

Dopo un iter iniziato nel 2019, si va verso l’avvio dei lavori di costruzione della nuova scuola dell’infanzia di via Verdi a Corridonia. La vicenda aveva visto il susseguirsi una serie di criticità legate all’approvazione della graduatoria del bando ex Sisma 120, conclusa positivamente solo ad aprile 2023 con un decreto di concessione. Il progetto iniziale era poi confluito nei progetti in essere del Pnrr, assumendo di conseguenza tutti gli obblighi connessi: primo fra tutti il rispetto delle scadenze nel cronoprogramma.

"Una tabella di marcia serrata – ha spiegato la sindaca Giuliana Giampaoli – incompatibile con la necessità di adeguamento progettuale alle nuove norme tecniche 2018, che nel frattempo erano entrate in vigore, e al recepimento dei nuovi requisiti previsti dal Pnrr in ambito di ricostruzione scolastica. Ostacoli superati ma, nonostante il ricorso a strumenti straordinari a disposizione dei sindaci per sveltire le procedure di gara, nonostante a gennaio 2024 si fosse già in grado di iniziare i lavori con la sicurezza di concluderli entro il 30 giugno 2026 – ha sottolineato – la ventilata possibilità che il superamento delle scadenze intermedie potesse mettere a rischio il contributo concesso, ha indotto il Comune a cercare una soluzione alternativa che ha portato al contributo straordinario di tre milioni dalla Regione".

L’impegno si è prolungato per oltre un anno, poi grazie alla sinergia con ministeri ed enti, il Comune ha potuto ottenere dalla Regione un contributo straordinario di tre milioni di euro per la realizzazione del progetto.

"Un ringraziamento alla giunta regionale per aver compreso la fondatezza delle ragioni rappresentate dal Comune di Corridonia – ha aggiunto Giamapoli –, contribuendo in modo determinante a fornire una soluzione per la realizzazione di un’opera strategica per la comunità. Una soluzione lungamente cercata che consente di avviare questa opera eliminando ogni incognita che avrebbe potuto comprometterne il buon esito".

d. p.