"Fondi finiti, ingiustizia sugli sfollati"

"Si sta compiendo una grande ingiustizia nei confronti dei terremotati, causata dell’insufficienza del plafond del Superbonus nel coprire i progetti presentati dopo il 20 ma entro il 31 dicembre 2024. Dopo l’uso e l’abuso fatto del Superbonus, proprio noi che dobbiamo ricostruire la prima casa restiamo fuori?" Il 65enne di Visso Tullio Belli racconta la sua amara esperienza. Nel 2016 ha perso casa e lavoro, essendo il suo negozio di elettronica ed elettrodomestici sotto all’abitazione. Il 20 dicembre si è esaurito il plafond di 330 milioni del Superbonus integrativo per la ricostruzione post-sisma. "Il progetto che avevo presentato prevedeva la demolizione, il 110 mi avrebbe aiutato a coprire le spese e a sostenere l’accollo – spiega Belli –. Dopo tante peripezie in questi quasi nove anni, con tre ingegneri cambiati, traslochi, ditta da reperire, ero ormai sicuro di poter iniziare i lavori. Fino alla doccia fredda: budget esaurito. Ora devo fare un nuovo progetto con nuovi costi, e rinunciare alla demolizione; se infatti con il Superbonus erano previsti 260mila euro, con la nuova ordinanza ne sono molti di meno. Poi dovrò metterci altri soldi per adeguare l’edificio alla normativa Ue, non potendo farlo green. Non avrò più un’abitazione sicura in cui vivere con la mia famiglia. Vorrei rientrarci prima di morire, ma i tempo si allungano ancora". Belli, che ha inviato una lettera al commissario Guido Castelli per spiegare la sua condizione e quella di tanti altri, evidenzia una ricostruzione fatta di "centocinquanta ordinanze, che hanno creato confusione e dubbi complicando le decisioni e le azioni da intraprendere per terremotati, tecnici, imprese".

Il 65enne ha dovuto affrontare due tumori, lasciare la famiglia per lavorare a Roma e mantenere la famiglia a Visso. Ora sono in una Sae, ma hanno vissuto per un anno e mezzo in un vecchio camper, anche durante la nevicata del 2017. Dopo il sisma del ‘97 aveva già effettuato importanti lavori a casa. "Sono stanco. Tutto questo stress non fa bene alle mie condizioni di salute – aggiunge –. Non ho dormito per notti. Abbiamo poco tempo per presentare il nuovo progetto. Vogliamo certezze; dietro a ogni progetto ci sono spese, lavoro, tempo impegnato, valutazioni da fare che condizioneranno il resto della vita". Conclude con un appello alla struttura commissariale: "Finanziate i progetti presentati entro il 31 dicembre scorso e date poi la possibilità di fatturare i lavori fino al 31 dicembre 2026".

Lucia Gentili