"Fondi inutilizzati per le aree interne: uno scandalo"

"Grida vendetta lo scandalo del Contratto istituzionale di sviluppo destinato alle aree interne del cratere. Dei 160 milioni, di cui 90 alle Marche, solo 8,5, il 5,3%, sono stati utilizzati". Sandro Bisonni, co-portavoce Alleanza Verdi e Sinistra Macerata, solleva la questione. "Il nostro leader Angelo Bonelli ha presentato un’interpellanza parlamentare al ministro sui ritardi dell’attuazione dei progetti del Cis – prosegue –. Bonelli inoltre denuncia la decisione del commissario Castelli di definanziare i fondi del Pnrr per il cratere, un fatto inaudito e immotivato considerando che il Parlamento europeo ha prorogato la scadenza per la presentazione dei progetti a dicembre 2027. Il sospetto è che tali risorse vengano tolte dalla ricostruzione per essere destinate al riarmo voluto dalla Meloni. Come Avs riteniamo gravissimo che la destra di governo non sia riuscita a impiegare i 90 milioni a disposizione per le Marche: tali risorse sono essenziali per le aree interne, che al di là delle belle parole oggi sono abbandonate da Acquaroli. Ancor più grave la decisione di Castelli di rinunciare ai fondi non utilizzati, quando basterebbe prorogare anche il Cis a dicembre 2027".