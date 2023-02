Fondi ministeriali per l’inclusione: sviluppo e idee con 120mila euro

Marche for All, un progetto per il turismo accessibile, Civitanova si aggiudica i fondi ministeriali della presidenza del Consiglio. E’ risultata secondo nella graduatoria regionale. Soggetto proponente la Regione Marche e sette i Comuni, le cooperative e le associazioni partecipanti, tra questi Pesaro, Numana, Jesi e Macerata tramite l’Ats15. Ammonta a 120mila euro la somma destinata all’intervento su Civitanova, che coinvolge gli assessorati al turismo e servizi sociali, come illustrato nel corso del primo incontro che si è svolto nella sala consiliare, dove erano presenti albergatori, balneari, referenti di associazioni e dell’istituto Paolo Ricci, con l’obiettivo della condivisione delle tematiche sociali e turistiche. Per l’amministrazione c’erano gli assessori Barbara Capponi (Servizi sociali), Manola Gironacci (Turismo), Francesco Caldaroni (Attività produttive e politiche giovanili), il dirigente Maria Antonietta Castellucci, l’assistente sociale Serena Giorgetti e l’istruttore direttivo Servizio turismo Laura Tittarelli. Un’occasione dalla quale è emersa la necessità di una collaborazione stretta con gli operatori per un veloce avvio delle azioni in programma del progetto. Tra le azioni individuate l’acquisto di ulteriori sedie job per la spiaggia, l’inserimento lavorativo di ragazzi presso gli stabilimenti balneari, lo sviluppo di una segnaletica turistica interattiva con webapp completa di guide audio descrittive per non vedenti e video guide Lis per non udenti e l’arricchimento di parchi pubblici con giochi inclusivi per diverse abilità. Per la realizzazione progettuale il Comune di Civitanova si avvarrà della partecipazione di stakeholder con interessi prevalenti sul tema del turismo accessibile tra cui, in particolare, le associazioni dei balneari e degli albergatori civitanovesi, oltre ad Anmic, al Paolo Ricci, all’Asur Area Vasta 3, alla Croce Verde, all’Ente nazionale sordi, all’Unione italiana ciechi ed Ipovedenti.