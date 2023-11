Fondi per gli alunni con disabilità Fondi per 2.395 alunni disabili nelle Marche: 994.878 euro ad Ancona, 488.053 ad Ascoli Piceno, 355.314 a Fermo, 647.609 a Macerata e 725.376 a Pesaro Urbino. Autonomia e comunicazione per maggiore libertà.