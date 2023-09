Fondi per i caregiver a Tolentino: domande entro il 22, ecco i requisiti utili

Per accedere al fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del "caregiver familiare" bisogna presentare la domanda entro venerdì prossimo, il 22 settembre, all’unione montana Monti Azzurri con sede a San Ginesio. La richiesta dovrà pervenire tramite pec a [email protected] o per posta con raccomandata e ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale di partenza) o consegnate a mano (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13), solo ed esclusivamente alla sede dell’ente capofila dell’Ats 16 unione montana ufficio servizi sociali, via Trento e Trieste, a San Ginesio. Per accedere al contributo occorrono diversi requisiti; ad esempio, la persona assistita dall’assistente familiare deve essere in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima attestata dalla Commissione sanitaria territorialmente competente, nell’ambito dell’intervento "disabilità gravissima" ed essere residente in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale sociale 16.