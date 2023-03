Fondi per i disabili, pubblicati i bandi per i contributi

Contributi per chi è in condizione di disabilità gravissima, pubblicate le modalità di accesso ai fondi. La Regione ha definito i criteri per il 2022 e l’assessorato ai Servizi sociali del Comune comunica che entro il 21 aprile, chi è in possesso dei requisiti, può presentare domanda per il riconoscimento della condizione alla Commissione sanitaria provinciale. Per accedere al contributo, tutti coloro che rientrano nei criteri della disabilità gravissima, dovranno inoltrare richiesta alla Regione, tramite il Comune, entro le ore 13 del 31 maggio. Il contributo verrà determinato dalla Regione e liquidato all’ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 14, che procederà direttamente al pagamento dei beneficiari. Per informazioni e modulistica si può consultare il sito comunale www.comune.civitanova.mc.it, alla sezione ‘bandi e concorsi’ – ‘bandi di benefici economici’ o contattare l’assistente sociale Serena Giorgetti al numero 0733822236 o alla mail [email protected] Sono escludi dal contributo gli ospiti di strutture residenziali, i soggetti che beneficiano del progetto ‘Vita Indipendente’ o dell’intervento di riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver attraverso l’incremento del contributo alle famiglie per l’assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica, inoltre i soggetti che usufruiscono dell’assegno di cura per anziani non autosufficienti e chi beneficia dell’intervento a favore di minori affetti da malattie rare.