Fondi per i percorsi di istruzione tecnica

Ammontano a oltre 2,5 milioni di euro, per gli anni 2023 e 2024, i fondi previsti dal provvedimento con cui la giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo per realizzare percorsi di Istruzione formazione tecnica superiore (Ifts). "Abbiamo constatato l’efficacia dei percorsi Ifts sia per l’accesso al lavoro sia per la riqualificazione professionale", ha spiegato l’assessore Stefano Aguzzi (nella foto). "Questi, infatti, permettono di migliorare le aree di criticità di carattere economico, sociale, territoriale del mercato agendo, in particolare, sull’elevato tasso di disoccupazione giovanile, sul relativo tasso di inattività e maggior rischio occupazionale per i soggetti adulti meno scolarizzati". Un intervento mirato, volto a rispondere alle esigenze del mondo imprenditoriale e del lavoro, perché – ha sottolineato Aguzzi – "i fabbisogni formativi sono stati individuati e declinati in specifiche figure, ripartite nel territorio regionale, sulla base di quanto emerso e condiviso in diversi incontri con le categorie". Saranno organizzati dieci corsi Ifts in ogni annualità, due per ogni ambito provinciale, per consentire ai più giovani l’acquisizione di competenze che rispondono alle esigenze del territorio e alle diverse vocazioni socio-economiche come, per esempio, quelle nautiche in provincia di Ancona o dell’agroalimentare in provincia di Macerata. La dotazione finanziaria di 2 milioni e 560mila euro nell’ambito del PR Marche – FSE 20212027 sarà quindi destinata a percorsi formativi ognuno dei quali della durata di 800 ore, articolato in due semestri consecutivi, e finalizzato al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore al 4° livello Eqf (European qualifications framework).