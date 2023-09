Fondi per il bike sharing. Ora serve un gestore

Annunciato a luglio dall’amministrazione il progetto di mobilità sostenibile agganciato al bike sharing con sconti agli abbonamenti del trasporto urbano, ma occorre trovare l’operatore diposto a investire sul servizio su cui punta la giunta che, tra aprile e maggio, ha diffuso un questionario online finalizzato allo studio delle modalità di spostamento e a individuare i problemi della viabilità. L’esito ha incoronato l’auto come il mezzo preferito, e non ci voleva molto per scoprirlo visto che Civitanova, a dispetto della Bandiera Gialla, non è un Comune ciclabile perché priva di percorsi urbani dedicati alle due ruote. Ci sono solo la ciclabile del lungomare, quella del parco del Chienti - peraltro ora interessata da un grave inquinamento - e quella del parco del Castellaro. Nessun collegamento tra i quartieri, quindi anche il bike sharing si calerebbe su una realtà in cui regnano le macchine, e tuttavia piace al Comune che vuole provare a dare anche impulso al trasporto pubblico, organizzato su quattro linee urbane che viaggiano quasi sempre vuote (percorsi scolastici esclusi). Questo primo passo verso la mobilità sostenibile può essere fatto grazie ai fondi stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia, che dal 2022 erogano risorse per progetti dedicati alla Sharing Mobility e all’incentivazione dell’uso del trasporto pubblico, un programma recepito dalla Regione, che ha stabilito le linee guida per la presentazione dei progetti, e Civitanova è risultata assegnataria di un contributo di 192.217 euro. In accordo con Atac, ha presentato una proposta che prevede un nuovo tipo di abbonamento integrato comprensivo del trasporto pubblico e del bike sharing a un prezzo agevolato. Per attuarlo dovrà trovare un operatore in grado di erogare il servizio prevedendo un minimo di 60 biciclette, 30 e bike a pedalata assistita e 30 muscolari, fino a un massimo di 150 unità, tra cui bici a 3 ruote per il trasporto di disabili. Il progetto dovrà essere accompagnato dalla realizzazione di ‘stazioni virtuali’ messe in comunicazione con un sistema di gestione del servizio tramite il gps, con cui le bici si sbloccheranno per l’uso o bloccheranno al momento del fine corsa.