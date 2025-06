"Fondi per il cratere confermati, da Bisonni ricostruzione fantasiosa"

"Di fronte all’ennesima sparata ideologica di Sandro Bisonni (Avs), che agita fantasmi e insinua complotti, non possiamo che rispondere con la forza dei fatti. Il presunto scandal sul Cis, il Contratto istituzionale di sviluppo, è una narrazione tanto fantasiosa quanto irresponsabile, che rischia solo di alimentare confusione e sfiducia tra le popolazioni colpite dal sisma".

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Pierpaolo Borroni replica a Bisonni, co-portavoce Alleanza Verdi e Sinistra Macerata, che nei giorni scorsi aveva sollevato il tema del mancato finanziamento.

"Nessun definanziamento è stato disposto sul Cis Sisma da parte del dipartimento della coesione, che anzi continua a seguire con attenzione e rigore l’attuazione degli interventi – prosegue Borroni –. E nessun euro del Pnc Sisma è stato perso o revocato: il commissario Guido Castelli, lungi dal rinunciare a risorse fondamentali, è riuscito nell’intento opposto, facendo blindare i fondi con un provvedimento ad hoc nel recente decreto Coesione. Quanto al solito ritornello sul Pnrr, ormai stonato, va ribadito per l’ennesima volta che Next Appennino, ossia il programma specifico per il rilancio post-sisma, è finanziato con fondi nazionali del Fondo complementare, non con risorse comunitarie: quindi le presunte scadenze Ue evocate da Avs sono semplicemente fuori luogo e mostrano una clamorosa ignoranza delle norme o, peggio, un uso strumentale e disinformato del tema. La verità è che il lavoro del commissario alla ricostruzione Guido Castelli e del presidente della Regione Francesco Acquaroli continua con serietà, concretezza e visione strategica. Lo dimostra anche il rifinanziamento della Zona franca urbana per il cratere. Smettetela di gettare fango sulla ricostruzione".