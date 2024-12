Fondi per il garage dei mezzi battipista

Disposto il trasferimento di 406.073 euro, su un totale di due milioni e 30.369 euro, per il garage battipista Monte Prata a Castelsantangelo sul Nera. Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo accesso agli impianti con incluso un garage per i mezzi battipista, fondamentali per la stagione sciistica del territorio. L’intervento consiste nella demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, ma consentirà anche agli sciatori provenienti dal parcheggio di attraversare la pista da sci per accedere agli impianti di risalita. Sarà realizzato un passaggio pedonale interrato, che ospiterà i nuovi garage e una serie di attività a disposizione degli impianti.

"Un intervento importante per le piste. Ci sarà uno spazio per le forze dell’ordine e un punto noleggio di materiali per lo sci – spiega il sindaco di Castelsantangelo Alfredo Riccioni –. Con le nuove regole degli impianti scioviari, diventa un progetto di rilievo. Di neve ne abbiamo, ma non sufficiente per aprire gli impianti e a breve ci sarà il collaudo".

"La stagione turistica è un asse fondamentale per la rinascita di tutti i Sibillini. Il turismo

invernale ha bisogno di questi interventi per garantire sicurezza ed efficienza a tutto il

sistema" ha dichiarato il commissario sisma Guido Castelli.