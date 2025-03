Fondi per il parcheggio e l’area giochi della scuola di Fiuminata

L’Usr, Ufficio speciale ricostruzione, ha approvato il progetto esecutivo per parcheggio, viabilità e area giochi a supporto della scuola di via Alighieri, per 700mila euro. "Si tratta di un intervento che andrà a realizzare un parcheggio, migliorare la viabilità circostante e sistemare l’area gioco per gli alunni, il tutto su quattro distinte aree adiacenti – spiegano dall’Usr –. Sono poi previste balaustre salva pedoni nei punti più trafficati e due attraversamenti pedonali, di cui uno con asfalto rialzato in piano con il marciapiede. Il progetto prevede anche una nuova bretella per il traffico locale di uscita, con relative fondazioni, rete di raccolta delle acque, illuminazione, tappetino asfaltato e la riqualificazione della strada di accesso alla scuola dal centro storico, con la rimozione delle vecchie zanelle in cubetti di porfido e la sostituzione del manto di asfalto. Infine, la nuova area giochi per i bambini della scuola dell’infanzia, che vedrà la luce su una zona alberata della corte scolastica posta di fianco a quella sportiva e verrà dotata di pavimento antitrauma in gomma colorata".