Un percorso formativo e un sostegno economico a fondo perduto fino a 25mila euro è stato previsto nel progetto a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali, giovanili, operanti nel territorio della Diocesi di Fabriano-Matelica. L’iniziativa – rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni al fine di incrementare la nascita di nuove imprese e sostenere le realtà occupazionali del territorio – è stata inserita nel progetto "Crea la tua impresa", promosso dalla Caritas diocesana, in collaborazione con Progetto Policoro, Pastorale del Lavoro, Comune di Fabriano, Unione montana Esino-Frasassi, Fondazione Carifac e Virgilio 2090. L’incentivo agli aspiranti imprenditori sarà accompagnato da esperti per tutta la durata di studio, ideazione e avvio dell’attività, sia per progetti già strutturati che per idee da concretizzare. Saranno ammissibili solo le spese connesse alle idee di impresa. Le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno, attraverso i contatti 379.2249627 e [email protected]

Matteo Parrini