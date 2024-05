Fondi per la ricostruzione di strade e piazze

L’Usr Ufficio speciale ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo per le pavimentazioni di Spindoli e Colmaggiore, nel territorio di Fiuminata, per un importo totale di 500.000 euro.

Nel caso di Spindoli, l’intervento riguarderà la strada che collega la provinciale 361 con la frazione e che attualmente versa in uno stato di degrado; nella piazza antistante la chiesa di San Barnaba verranno sostituiti i sampietrini danneggiati.

A Colmaggiore si agirà sul raccordo con la provinciale 361 e sul tratto corrispondente alla piazza/corte della frazione. Questi giorni, inoltre, l’Usr ha pubblicato due decreti in materia di edilizia cimiteriale, per Gualdo e Tolentino. Nel primo caso, alla fase finale, l’opera è di 789.283 euro; il Comune di Gualdo, nelle vesti di soggetto attuatore, si è concentrato in particolare sulla riparazione della cappella, della galleria porticata, dei blocchi loculi e dei muri di cinta e sulla rampa scale esterna, modificata per ottenere un percorso più agevole e sicuro. Semaforo verde anche per il progetto del cimitero di Regnano, frazione di Tolentino per cui è previsto un finanziamento che ammonta a 180.304 euro. "Conosciamo l’importanza che rivestono i luoghi dove riposano i nostri cari", dice la struttura commissariale nell’annuciare gli ultimi progetti approvati sul fronte della ricostruzione nelle aree del maceratese colpite dal terremoto.