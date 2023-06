Fondi per le piccole imprese

I Comuni di Ripe San Ginesio, Colmurano e Loro Piceno sono risultati vincitori del bando Pnrr Imprese Borghi (linea B) con il progetto associato "Qui Val di Fiastra", a cui è stato assegnato un contributo a fondo perduto di 2.091.512,80 euro. Tocca ora alle micro, piccole e medie imprese del territorio poter accedere ai fondi del nuovo bando, che possono arrivare fino ad un massimo di 1.100.025,05 euro. "Chiamate a prendere parte con la progettazione dei Comuni - spiegano dall’ente - le aziende possono presentare proposte per favorire il rilancio dell’economia locale, potenziare l’offerta di servizi, sia per la popolazione che per i visitatori, e accrescere la sostenibilità ambientale". Dopo il primo appuntamento Loro Piceno, l’iniziativa sarà presentata lunedì al Museo "Contratti Ventura" di Colmurano e mercoledì al centro culturale "E. Pasquali" di Ripe, sempre alle 21.