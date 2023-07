Fondi per le strade, 6,4 milioni di euro per Comuni e Province

"Con i bandi ‘Nuove strade, percorsi sicuri’, la giunta Acquaroli conferma di essere al fianco di Comuni e Province per realizzare interventi moderni e sicuri. In poco più di 30 mesi abbiamo erogato più di 90 milioni di euro per la sicurezza stradale, il benessere delle persone e la qualità dei progetti". Così l’assessore Francesco Baldelli a seguito dell’approvazione, da parte della giunta regionale, dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a favore dei Comuni (5,3 milioni di euro) e delle Province (1,2 milioni di euro) per la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali per il miglioramento della rete stradale. Per i Comuni, il bando richiede un cofinanziamento di almeno il 30% del costo complessivo previsto per quelli con meno di 5.000 abitanti e del 15% per tutti gli altri: per le Province la compartecipazione è del 30% del costo dell’intervento.