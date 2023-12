"Fondi Pnrr e scuole: tanti risultati"

Si promuove a pieni voti l’amministrazione di Recanati, che a pochi mesi delle elezioni fa il bilancio della propria attività con lo slogan, coniato dal sindaco Bravi: "Un’amministrazione che sta con la gente e tra la gente". A parlare, in particolare, sono i numeri dei tanti finanziamenti ottenuti. E nel corso della conferenza è emerso il sostegno del vicesindaco Scorcelli, dell’assessora Nicolini e dell’assessora Soccio alla nuova candidatura del sindaco Bravi per il secondo mandato. "Sono stati anni in cui abbiamo potuto far riferimento a fondi straordinari – sottolinea Bravi – dovevano essere intercettati e grazie ai nostri collaboratori e tecnici lo abbiamo fatto, ottenendo quasi sempre degli ottimi risultati: sisma, Pnrr, digitalizzazione, cultura, turismo e mondo del sociale che dopo la pandemia ha avuto bisogno di grande attenzione". Il primo cittadino rivendica l’impegno per la sicurezza nelle scuole: "I nostri detrattori ci hanno sempre fatto le pulci sulla scuola Gigli ma la discussione sarà superata in breve tempo: non appena i lavori cominceranno", per gli impianti sportivi e l’urbanistica con l’approvazione giovedì sera del piano per il Colle dell’Infinito "che ha un valore inestimabile e riguarda una zona di interesse mondiale". E poi il cinema, sia per le tre troupe che hanno scelto la città per la loro opera sia per la riapertura della sala Gigli. E le strade con le buche? "Tutti i comuni italiani hanno il problema delle strade – minimizza l’assessore ai lavori pubblici Francesco Fiordomo – per le quali non arrivano fondi nazionali o europei e bisogna muoversi con fondi propri. Il comune ha avviato un mutuo per una serie di interventi che non saranno definitivi, ma daranno un segnale per l’apertura di un percorso che darà risultati nel medio-lungo periodo". L’altro grande tema è il sociale che in questi ultimi giorni è stato messo sotto accusa per una serie di fatti di cronaca. "Il lavoro dei servizi sociali è molto più nascosto e riservato rispetto a quello pubblico, spiega l’assessore Paola Nicolini. È un lavoro che tende ad essere capillare e in profondità, ma le sue caratteristiche non emergono in maniera netta". Altro malato grave è il centro storico e il commercio e l’assessore Mirco Scorcelli elenca i tanti impegni assunti per cercare di sostenerli: "Abbiamo cercato di fare di tutto: ad oggi a Recanati hanno aperto più di 20 attività e questo fa bene sperare". L’attenzione per l’ambiente è stata illustrata dall’assessore Michele Moretti che ha sottolineato come "ciò che ha maggiormente caratterizzato questo mandato è stata la grande condivisione di tutto ciò che si è fatto e gli obbiettivi raggiunti sono di tutti". "Per me sono stati 10 anni come assessore alla cultura e turismo, un impegno faticoso, ma molto gratificante – confessa Rita Soccio –. La città è cresciuta dal punto di vista sociale e turistico".