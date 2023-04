Fondi Pnrr, il Comune di San Ginesio finisce in tv "La spolveratura dei libri? È preliminare al restauro"

Anche il Comune di San Ginesio finisce in tv per i fondi del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dopo il caso di Bolognola da Fazio la settimana scorsa, questa volta è toccato al balcone dei Sibillini, citato sia lunedì da "Quarta Repubblica" che martedì da "Fuori dal coro" (entrambi su Rete 4) per il progetto di "spolveratura e restauro dei libri antichi". In particolare è stato il termine "spolveratura" a finire nel mirino, evidenziato ad esempio l’altro ieri sera dal giornalista Mario Giordano. Ma l’assessore alla ricostruzione post-sisma Giordano Saltari spiega: "Sono stati decretati per il nostro Comune in totale 950mila euro, di cui 850mila per la ristrutturazione della piscina comunale, anche per attività sociali, che prevedrà anche una convenzione con realtà locali legate a persone con disabilità, come Anffas e centro dei Monti Azzurri. Gli altri 100mila, ottenuti con un’altra misura del Pnrr, serviranno invece per il restauro delle Seicentine. Poi saranno esposte al polo museale e culturale (ex municipio), in un’ottica di promozione del territorio. Riguardo al termine tecnico, la spolveratura o depolveratura è l’operazione di pulitura preliminare a tutti gli interventi di restauro di libri antichi. Quelli più deteriorati saranno digitalizzati, ma gli altri potranno essere ammirati e consultati".