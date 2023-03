Fondi Pnrr, le associazioni di categoria ricevute dal comando delle fiamme gialle

Le associazioni di categoria sono state ricevute dal comando della Guardia di finanza, per lavorare in sinergia nella gestione dei fondi del Pnrr e tutelare i distretti industriali locali, quello del turismo e il comparto agroalimentare. Dopo la riunione in prefettura il 2 marzo con il pesidente della Provincia e i sindaci del territorio, per discutere in particolare dei fondi relativi alla ricostruzione post sisma, il colonnello Ferdinando Falco, comandante provinciale delle fiamme gialle, il comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria tenente colonnello Francesco Mirarchi, il comandante del Gruppo di Macerata, maggiore Giuseppe Perrone e il comandante della Compagnia di Civitanova, capitano Tiziano Padua hanno incontrato il direttore di Confindustria Gianni Niccolò, il segretario di Confartigianato Giorgio Menichelli, Andrea Castellani di Confcommercio, il direttore di Cna Massimiliano Moriconi e il direttore di Coldiretti Giordano Nasini. Al centro del colloquio – promosso dal colonnello Falco e apprezzato da tutti – l’utilizzo dei fondi legati al Pnrr, che mette a disposizione somme appetibili per la criminalità. Il colonnello Falco ha ribadito l’impegno delle fiamme gialle che metteranno in campo forze qualificate per vigilare sulla sull’utilizzo delle risorse, per rafforzare il dispositivo antifrode e anticorruzione e per impedire che le organizzazioni criminali possano perseguire strategie di infiltrazione per accaparrarsi le risorse.

Imprenditoria e associazioni di categoria possono contribuire, essendo le prime a poter captare eventuali segnali di illegalità. Da qui l’importanza della collaborazione che potrà essere offerta nel segnalare alla Guardia di finanza ogni minimo alert di anomalia o sospetto di frodi. Un focus particolare poi è stato dedicato alla tutela dei locali distretti industriali e del turismo, nonché del settore agroalimentare. Le associazioni hanno manifestato entusiasmo nel poter contribuire alla prevenzione e repressione di illeciti di ogni genere, per garantire i diritti e la pari concorrenza di tutte le attività economiche, elementi indispensabili per conferire vitalità all’intero tessuto economico. A tal proposito, hanno prospettato la possibilità di organizzare seminari dedicati a tematiche di stretto interesse.