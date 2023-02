"Fondi Pnrr per rilanciare i borghi"

di Alessio Botticelli

I fondi Pnrr per il rilancio delle aree interne: questo il tema al centro della tavola rotonda organizzata da Cisl Marche e Comune di Matelica. "In questo periodo storico le aree interne stanno affrontando gravi difficoltà, la nostra in particolare poiché fa parte del cratere sismico – ha dichiarato il sindaco di Matelica, Massimo Baldini, all’apertura del convegno al teatro Piermarini –. Urge un ripristino dei servizi fondamentali". Tra i partecipanti alla tavola rotonda, a fare le veci dell’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Maria Antonini, la dirigente del settore turismo Paola Marchegiani: "La Regione ha già messo in piedi una strategia per le aree interne, che si poggia con la legge sui borghi – spiega Marchegiani –. Questa è un mezzo per creare sinergia tra pubblico e privato per rianimare i borghi con un minimo di attività economica, sui quali investire per far ripartire una dinamica di sviluppo economico". Sulla base di ciò la Regione ha aperto un bando per il quale sono arrivate domande di 160 Comuni, per oltre 300 borghi: "Da questo elenco studieremo due filoni di spese – prosegue la dirigente –-: uno con al centro il Comune, l’altro con al centro l’impresa; i Comuni, anche in rete fra loro, dovranno presentare progetti d’identità locale che comprendano piccoli investimenti da subito spendibili in termini di rilancio economico". Lo strumento dei bandi non sembra però aver convinto il rettore UniCam, Claudio Pettinari: "Sarò polemico, forse perché vicino alla fine del mio mandato, e mi dispiace che non sia qui l’assessore – afferma il rettore –: se si instaurano bandi consentendo di parteciparvi borghi come ad esempio Loreto, i nostri sono perdenti in partenza. Io vivo a Borgo San Venanzio, dove non ci sono attività imprenditoriali: i borghi come il mio, quindi, devono morire? Senza contare che i bandi mettono in competizione i vari Comuni tra di loro: tutto sono, dunque, tranne che uno strumento di coesione". Sul tema Pnrr è poi tornato Andrea Spaterna, presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini: "La sfida della conservazione dell’ambiente è ormai stata vinta, ora è arrivato il momento di sostenere lo sviluppo dei territori – spiega Spaterna –: occorre rigenerare il tessuto sociale ed economico dei nostri territori, puntando su progetti sostenibili condivisi dalle amministrazioni locali; per quanto concerne il Parco, su 40 progetti valutati per il Pnrr ne abbiamo approvati 39, poi come soggetto attuatore di un progetto di partenariato stiamo portando avanti il progetto Sibillini, una grande ciclovia per intercettare flussi turistici e creare occupazione". Al termine della tavola rotonda i partecipanti si sono spostati nella nuova sede Cisl di Matelica per l’inaugurazione della stessa: "I fondi europei ed il Pnrr raappresentano una grossa opportunità per i nostri territori ed una sfida importante – spiega David Ballini, responsabile Cisl Tolentino-Camerino –: la Cisl si candida ad essere interlocutore affidabile per l’elaborazione delle linee guida. Dobbiamo fare in modo che sanità, servizi e mobilità siano garantiti in tutte le aree interne, che devono tornare ad essere attrattive per imprese e famiglie".