Fondi Pnrr per stadio e fonti Ricotta: "Le priorità sono altre"

di Paola Pagnanelli

"I fondi del Pnrr sono debiti che lasciamo ai nostri figli, e non possiamo lasciarli senza aver creato opportunità di crescita. E invece alle generazioni future lasciamo i soldi spesi per restaurare una fonte, che è una fonte storica ma non una fonte di sviluppo". Narciso Ricotta, capogruppo in consiglio comunale per il Pd, attacca le scelte della giunta in merito all’utilizzo delle risorse arrivate dall’Europa, a cominciare dall’Helvia Recina. "Oltre quattro milioni per lo stadio, che accoglie una squadra di Eccellenza. Pensiamo a una struttura per la serie B, che non serve, quando sarebbero bastate poche centinaia di migliaia di euro per gli interventi necessari, come la pista da atletica, l’accesso ai disabili e la copertura della gradinata contro le infiltrazioni. Se avessimo una squadra in B, l’Helvia Recina, costruito negli anni ‘60 una zona ora tutta edificata, non andrebbe più bene per problemi di viabilità, parcheggio e sicurezza. Ma non solo – prosegue l’esponente dell’opposizione –, i fondi del Pnrr vanno usati per gli scopi per cui sono assegnati, cioè dare prospettive alle nuove generazioni, e questo utilizzo non è conforme, tanto è vero che altri progetti simili, a Roma e Firenze, sono stati bocciati". Ricotta parla di "bulimia da fondi Pnrr: arrivano e dobbiamo spenderli. Va bene, ma come? Usare 580mila euro per una fonte storica non è funzionale allo sviluppo, quanto lo sarebbero la digitalizzazione, la riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali, le prospettive occupazionali, il recupero del deficit infrastrutturale". Sul tema annuncia un atto in consiglio comunale. "Non sarebbe una priorità, piuttosto, garantire i collegamenti internet? O la questione ambientale? O colmare le divergenze territoriali? Chi ha deciso come spendere questi soldi? Lo ha ammesso persino l’assessore Iommi che le priorità per la città sono altre. Restauriamo le fonti, e abbiamo la casa di riposo con un grado di sicurezza sismica molto basso. E in Consiglio si parla della buca da chiudere e dell’erba da tagliare, quando sono in ballo il futuro e lo sviluppo della città".