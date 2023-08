"Fondi Pnrr per turismo e cultura, il Comune ha presentato progetti?"

Fondi Pnrr per il turismo e la cultura. I consiglieri di opposizione presentano una interrogazione. La misura che sarà oggetto di interrogazione mercoledì, in consiglio comunale, è quella relativa alla rigenerazione urbana "che costituisce significative opportunità per il rilancio del sistema economico dell’intero Paese, partendo proprio dalle piccole realtà comunali".

Si tratta di investimenti fondati sulla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, per una rigenerazione urbana volta al sostegno delle strutture turistiche ed alla nascita di nuove, con particolare riguardo ai piccoli centri urbani ed anche alle aree rurali. "San Severino – affermano i consiglieri di San Severino Futura e Insieme per San Severino – è un centro di significativa e rilevante valenza storico culturale e possiede ampie zone rurali di importanza storica e paesaggistica, e tra le sue carte vincenti proprio il turismo e la cultura". L’amministrazione dovrà rispondere in merito all’accesso ai fondi e ai progetti eventualmente presenti e "vista la situazione attuale di abbandono delle tante realtà rurali di rilevanza culturale, di degrado, anche materiale, dei centri storici, sia del capoluogo sia delle tante frazioni sparse nel vastissimo territorio comunale, se il Comune abbia presentato progetti o domande di partecipazione per attingere alle risorse destinate all’investimento". Tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta, convocata per le 19, nell’ex sala udienza del Giudice di Pace a palazzo Governatori, subito dopo le comunicazione del sindaco, Rosa Piermattei, e l’interrogazione, figurano anche alcune variazioni al bilancio di previsione 20232025. L’Assise settempedana sarà poi chiamata a votare le modifiche e l’adeguamento alla direttiva più recente dello Statuto del gruppo comunale di Protezione Civile, a discutere in merito alla legge 4481998 e alla cessione gratuita di particelle catastali intestate a privati e all’accorpamento al demanio statale e ad approvare il terzo aggiornamento al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il 20232024.

Gaia Gennaretti