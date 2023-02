"Fondi porto, siamo fiduciosi Incontro con Acquaroli"

di Mario Pacetti

L’accelerazione della messa in sicurezza del porto di Civitanova, col prolungamento dell’ultimo braccio atteso da anni dai pescatori grandi e piccoli, dai diportisti e da tutti gli altri operatori portuali, viene salutata con soddisfazione da Gianni Santori. Il presidente del Madiere, associazione che raggruppa le 7 sigle locali del diporto, aveva subodorato la lieta novella già prima delle dichiarazioni rese l’altroieri dall’assessore Francesco Caldaroni al nostro giornale. "In questi anni – ha scritto Santori in un comunicato – abbiamo ascoltato tanti preannunci di finanziamenti da parte degli amministratori. Questa, però, parrebbe finalmente la volta buona. Ancora non abbiamo notizie di atti ufficiali circa lo stanziamento dei milioni (12) promessi. Ma la conferma dell’incontro del Madiere col presidente della Regione Francesco Acquaroli, in agenda il 2 marzo, ci fa ben sperare che sarà quella l’occasione per chiarire definitivamente la questione. Il tema della sicurezza, e in particolare di quella porzione della darsena che è occupata dal diporto, è una priorità che tanto la Regione quanto il Comune hanno esplicitato solennemente alla vigilia degli ultimi appuntamenti elettorali. Attendiamo con fiducia l’intervento risolutore e confidiamo che stavolta si passi davvero ai fatti concreti". Nella sua nota Santori giudica "interessante" l’annuncio dei 594.000 euro destinati nell’anno in corso a migliorare l’operatività del porto. "In questi anni – ha scritto il presidente del Madiere – nessuno dei numerosi interventi realizzati in porto ha interessato il nostro settore. Abbiamo molto apprezzato la convocazione dell’assessore Caldaroni per l’incontro di sabato prossimo con le categorie. In quell’occasione faremo presenti tutte le richieste della nautica da diporto".