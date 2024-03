Fondi regionali per il depuratore a Sambucheto

S’interverrà al depuratore di acque reflue urbane, che si trova a Sambucheto di Recanati grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Marche e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. In tutto sono giunti ben 18 milioni di euro e di questi un milione e 580 mila sono destinati all’adeguamento dell’impianto recanatese che serve anche il territorio di Montefano e Montecassiano. L’obiettivo è quello di rendere più efficace la depurazione delle acque reflue urbane, scaricate nelle acque marine e interne, e, dove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in "fabbriche verdi", soprattutto per superare le procedure d’infrazione sugli agglomerati non conformi e per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali. "Sono finanziamenti – dichiara l’assessore regionale all’Ambiente, Stefano Aguzzi (nella foto) – destinati ad interventi importanti sui sistemi di fognatura e impianti di depurazione, allo scopo di tutelare maggiormente il territorio e le risorse idriche, anche attraverso l’innovazione tecnologica". Nel progetto c’è anche l’ammodernamento dell’impianto di depurazione di Cerrete Collicelli, nel Comune di Cingoli, per un costo di 1.978.000euro.

Antonio Tubaldi