Fondi sisma per la biblioteca. Lavori al via a settembre

Il Consiglio comunale di Tolentino di ieri, aperto con un minuto di silenzio per le vittime della guerra in Medio Oriente, è stato incentrato su Biblioteca Filelfica, cura delle aree verdi e servizio mensa con assistente alla scuola Lucatelli. In risposta alla minoranza di Tolentino nel Cuore (consigliere Silvia Tatò e Monia Prioretti), il sindaco Mauro Sclavi ha ricordato che per la biblioteca, ovvero Palazzo Fidi, inagibile dall’ottobre 2016, c’è un finanziamento (fondi sisma rigenerazione urbana) di 3.869.698 euro.

"A giugno la giunta ha approvato il documento preliminare alla progettazione per il miglioramento sismico e il restauro – ha spiegato –. È prevista la messa in sicurezza (non solo del fondo librario antico), in accordo con la Soprintendenza. Speriamo avvenga il prima possibile. Ad aprile dovremmo avere tutta la progettazione e a settembre potrebbero partire i lavori". Sulla cura delle aree verdi e il degrado, in seguito all’interrogazione di Fratelli d’Italia (consiglieri Francesco Colosi e Silvia Luconi), Sclavi ha detto di aver parlato con l’Erap per le case inagibili e disabitate, e con il Cosmari per l’igiene urbana (la derattizzazione è iniziata da un paio di settimane). "A fronte di alcuni pensionamenti – ha aggiunto – è necessaria una riorganizzazione per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, e mettere in calendario gli interventi".

Approvata la mozione dei consiglieri Fd’I. Da metà ottobre un servizio erogato dall’istituto Lucatelli per gli studenti che, pur terminando le lezioni alle 13.10, si fermavano a pranzo – per esigenze familiari o lavorative dei genitori –, non è più operativo; è cessata la convenzione con l’Auser e la scuola non ha personale interno da destinare a questi alunni. "Ci siamo attivati da subito, dal 10-11 ottobre – ha spiegato l’assessore Elena Lucaroni – per trovare una soluzione e rispondere alle esigenze dei genitori, pur non essendo un servizio che veniva erogato dal Comune. Ci siamo fatti carico della criticità e ci stiamo muovendo con altre associazioni". La vicesindaco Alessia Pupo, in risposta a Tolentino nel Cuore, ha passato in rassegna vari esiti alla partecipazione del Comune a bandi pubblici. "Molti progetti sono stati ammessi ma non finanziati – ha replicato la consigliera Prioretti –. Su circa 25 milioni di lavori, per ora avete ottenuto 6-700mila euro".

Al consigliere di minoranza Massimo D’Este (Civico 22), che proponeva "un adeguamento del personale degli uffici di anagrafe e stato civile", il sindaco ha spiegato di aver rimpiazzato le due unità che erano in mobilità.