Fondi sisma per sistemare il Comune

L’Usr Ufficio speciale ricostruzione ha approvato il progetto di riparazione dell’immobile di via Nazario Sauro, a Montecassiano per 800.000 euro. L’intervento consiste nel ripristino, recupero e miglioramento sismico dell’edificio "ex Casa Montemarani", in centro storico, inagibile dal 2016.

L’obiettivo è riportare l’edificio alla funzionalità precedente il terremoto; troveranno dunque posto ambienti a servizio delle attività comunali, quali locali deposito anche per le attività della Polizia locale e uffici del Comune.

Approvato anche l’intervento di riparazione della chiesa di San Gregorio Magno a San Ginesio. La controfacciata presenta una lesione che interessa tutta la parete dall’apertura fino al rosone e oltre, fino a raggiungere la vela.

L’opera ha un costo totale di oltre 876.000 euro. Sono invece in corso i lavori di rigenerazione di viale Beato Giovanni, a Penna San Giovanni, intervento ricompreso nell’ordinanza Pnc (Piano nazionale complementare) Sisma, per un importo di 450.000 euro. Il progetto vuole riqualificare per intero la via, punto di ingresso al cento storico, puntando su ecologia, parcheggi e impianti. La proposta è di una pavimentazione continua in porfido per creare un percorso pedonale uniforme; avrà attraversamenti accessibili, con tappetini sensoriali per non vedenti.

"Questo intervento per noi è una manna dal cielo. Il viale era troppo stretto, prima non c’erano parcheggi e spesso le auto si dovevano fermare perché non c’era la possibilità di transitare contemporaneamente", commenta il sindaco, Stefano Burocchi.