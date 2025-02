Fondi tagliati ai Comuni. La manovra fa paura: "Colpo alla sopravvivenza"

I tagli del governo ai Comuni preoccupano i sindaci. La Legge di Bilancio prevede numerose riduzioni dei contributi statali agli enti locali: queste ammontano a circa 3,2 miliardi di euro nel quinquennio 2025-2029 e a ulteriori 5 miliardi per il periodo 2030-2037. Per un totale di 8,2 miliardi. Nei paesi con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti va ancora peggio, perché è stato azzerato il Dl Crescita, che stanziava fino al 2027 un fondo per gli investimenti finalizzato alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e all’efficientamento energetico.

"Questo importante fondo, già ridotto di circa il 25% nel 2024 – dice il primo cittadino di Monte San Martino Matteo Pompei, presidente di Civici Marche –, permetteva di fare una programmazione degli investimenti nel medio-termine ed essere incisivi nel contenimento della spesa pubblica, ad esempio attraverso interventi di manutenzione straordinaria. Viene a mancare un importante strumento economico per i nostri territori". Attraverso il loro consigliere regionale Giacomo Rossi, i Civici vogliono sollecitare il governo a reintrodurre i finanziamenti. Dei 50 Comuni marchigiani sotto i mille abitanti, 19 si trovano nella provincia di Macerata, "comunità dell’entroterra colpite dal terremoto 2016 e inserite nel cratere sismico", dice il consigliere regionale Pd Romano Carancini. "Stabilire per gli stessi l’azzeramento di numerose linee di contribuzione statali – continua - vuol dire una spallata alla loro già complicata sopravvivenza. Che senso ha, ad esempio, avviare da un lato la "messa a terra" degli investimenti nella ricostruzione pubblica post-sisma e, nello stesso tempo, dall’altro azzerare le risorse di investimento negli anni successivi alla scadenza del Pnrr (giugno 2026)? Piuttosto che accompagnare e rafforzare la ricostruzione delle infrastrutture pubbliche come i municipi, le scuole, gli ambulatori sanitari, le residenze per anziani, azzerare le risorse per tutto ciò che non rientri nella ricostruzione vuol dire togliere terra sotto i piedi e condannare i piccoli Comuni ad arrendersi. Solo chi non conosce, non vive, non dialoga con quelle micro realtà istituzionali poteva prendere una decisione di questa natura. Uno degli aspetti più critici riguarda la fine dell’assegnazione dei fondi per le "piccole opere"; mentre per i Comuni più grandi questo taglio, pur negativo, può essere assorbito nell’ambito di bilanci più corposi, per i piccoli costituisce un colpo fatale perché spesso non dispongono di risorse proprie sufficienti per far fronte agli investimenti. Bassa popolazione e scarsa capacità di generare entrate, tramite permessi a costruire o alienazioni, costringeranno la fermata di progetti di sviluppo e manutenzione con la sola, eventuale, alternativa di ricorrere al debito per garantire la realizzazione di opere pubbliche necessarie. Purtroppo tutto ciò avviene nel silenzio e nell’indifferenza della Regione e della Provincia, così come avvenuto poche settimane fa con il dimensionamento scolastico che, guarda caso, ha penalizzato i sistemi scolastici dei Comuni dell’entroterra". Secondo il sindaco di Pioraco Matteo Cicconi i "contributi azzerati per le opere di investimento e la tripla spending review" costituiscono un "dramma".

"Oltre ai tagli – afferma -, a partire dal 2025, i Comuni sono soggetti a tre diverse revisioni previste da altrettante normative, che vanno a ridurre in modo significativo le disponibilità di spesa corrente. Le spending review avranno un impatto significativo sui bilanci comunali, in particolare su quelli dei paesi terremotati; la metodologia di calcolo adottata si è rivelata particolarmente penalizzante, in quanto parte della spesa corrente è legata proprio all’emergenza post-sisma. Questo crea un’anomalia che oggi si traduce in riduzioni di bilancio non equilibrate". Al fianco dei piccoli centri si è schierata anche l’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) Marche, che ha assicurato tramite il presidente Marco Fioravanti, l’impegno ad aprire un dialogo con il governo.