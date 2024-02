"Fondi tolti ingiustamente a San Ginesio"

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Romano Carancini, sembra avere particolarmente a cuore le vicende della ricostruzione a San Ginesio. Stavolta mette nel mirino il commissario straordinario Guido Castelli, per l’utilizzo di fondi pubblici per il sisma, dopo che nei giorni scorsi aveva attaccato l’assessore Baldelli in merito al congelamento della ricostruzione della Rsa di San Ginesio. In merito a Castelli, il consigliere Carancini ritiene "un atto di onnipotenza politica, arbitrario, di chi crede di non dover rendere conto preventivamente delle scelte che si fanno e soprattutto dei soldi pubblici che si maneggiano" quello di destinare a Tolentino alcuni fondi precedentemente stanziati per San Ginesio, Offida, Fabriano, Macerata e Sarnano, per un totale di 15 milioni e mezzo di euro. Il costo complessivo dell’intervento per l’ospedale tolentinate, sostiene Carancini, sarebbe di 23 milioni e mezzo. "Queste risorse nell’ordinanza vengono definite impropriamente economie - scrive Carancini -, andrebbero chiamate tagli". Il decreto a cui il consigliere regionale del Partito Democratico fa riferimento è il numero 90, del 2 febbraio. "Nessuno dei comuni penalizzati sapeva nulla - aggiunge Carancini -. Senza un’informazione, senza una condivisione, senza un criterio generale". Il risultato, scrive il consigliere regionale d’opposizione, è che "cancellano opere fondamentali per alcuni comuni, programmate, mai avviate, attese da anni dai cittadini. Un modo barbaro di gestire risorse pubbliche sulla pelle dei cittadini in una situazione particolarmente delicata come quella della ricostruzione post sisma". Se con Baldelli sulla Rsa non era stato tenero, nei confronti del commissario Castelli il consigliere regionale Carancini è ancora più duro.