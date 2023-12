Fondo comunale per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Treia stanzia un fondo apposito per l’erogazione di contributi per il pagamento degli a beneficio delle famiglie in maggiore difficoltà. La decisioneè arrivata con una mozione sul "mancato finanziamento del "contributo per il sostegno affitti alle locazioni private" con la quale è stato anche reso noto che, per l’anno 2023, lo Stato e la Regione hanno deciso di non finanziare, neanche parzialmente questo intervento "lasciando i Comuni a confrontarsi, senza la disponibilità di fondi, con le gravi situazioni sociali per sostenere i propri cittadini in difficoltà. Ci troviamo davanti a una decisione pesante che ancora una volta vede lo Stato e la Regione non rispondere ai bisogni dei cittadini e dei Comuni sempre più abbandonati a sé stessi – afferma il sindaco Franco Capponi – In questo caso, al di là di grandi proclami che sono stati fatti, la verità è che ci sono stati dei tagli che pesano proprio nei confronti di coloro che sono più in difficoltà. Questa situazione – prosegue – ha mosso la responsabilità politica dei vari governi precedenti che hanno messo in campo un intervento statale straordinario mediante il finanziamento cospicuo della legge 431 del ‘98 per il sostegno alle locazioni che negli ultimi tre anni hanno visto aggiungersi sforzi finanziari anche delle regioni e dei Comuni. Purtroppo il Governo attuale non ha ritenuto di prorogare questa misura e quindi con la giunta abbiamo cercato di intervenire predisponendo un fondo comunale di 40mila euro". Il bando è disponibile sul sito comunale.

g. g.