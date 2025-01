Fondo di 630mila euro per la sicurezza stradale

L’Amministrazione di Recanati ha stanziato per il 2025 un fondo di 630mila euro per la manutenzione ordinaria della rete stradale, segnando l’inizio di un piano pluriennale di interventi sistematici e programmati. Di questa cifra, 430mila euro saranno finanziati tramite mutuo, mentre 200mila arriveranno da risorse comunali. "Quello che abbiamo in mente è un cambio radicale di prospettiva nell’approccio alla manutenzione delle strade" ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Bartomeoli. "Stanzieremo a bilancio – aggiunge – un fondo costante per ciascun anno, stabilendo un programma mirato alla cura e alla gestione della nostra rete viaria. Questa strategia garantirà maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti che ogni anno visitano Recanati. Il nostro obiettivo è offrire una viabilità confortevole e sicura, sia nelle zone urbane sia in quelle più periferiche".

Il territorio recanatese, esteso su 103 km quadrati, presenta una rete stradale complessa e trafficata, con numerose strade brecciate nelle frazioni e contrade. Per il 2025, l’amministrazione punta a entrare a regime con interventi pianificati che evitino azioni emergenziali, spesso insufficienti a fronte di eventi atmosferici estremi. "Abbiamo visto cosa accade in situazioni emergenziali come quelle causate dal maltempo – ha aggiunto Bartomeoli – e quanto sia impegnativo rimediare ai danni. Questo piano vuole superare la logica degli interventi a spot, offrendo una soluzione stabile e duratura".

Nel corso del 2024, la Giunta ha già avviato interventi straordinari per tamponare le criticità emerse a causa del maltempo, che a settembre ha danneggiato numerose strade vicinali. Con uno stanziamento di 200mila euro, sono stati effettuati lavori di ripristino su dodici strade nelle frazioni di Montefiore, Bagnolo, Costa dei Ricchi, Addolorata e Chiarino. Gli interventi hanno incluso la sbanchinatura dei cigli, la regimentazione delle acque, l’imbrecciatura e, in alcuni casi, l’asfaltatura. La strada vicinale Canepina, ad esempio, è stata oggetto di un importante intervento che ha migliorato notevolmente la sicurezza e la percorribilità della zona. "Questi interventi ci hanno permesso di rispondere rapidamente alle emergenze, ma il nostro intento è di andare oltre", ha spiegato l’assessore. "Le strade brecciate, in particolare, necessitano di un’attenzione costante per garantire una circolazione sicura anche nelle aree più isolate del nostro territorio".

Per il prossimo anno, tra le opere pianificate ci sono la sistemazione di diverse arterie principali e il miglioramento della viabilità secondaria nelle frazioni, dove il traffico agricolo e non solo richiede strade in condizioni ottimali.