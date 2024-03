Fondo per "Educare alla felicità". Progetto del Comune per i giovani

Il Comune di Recanati si aggiudica un finanziamento di 87.900 euro per il progetto "Educare alla Felicità" dedicato ai giovani e realizzato in collaborazione con le scuole recanatesi. "Miriamo a valorizzare il ruolo della cultura, come volano, per favorire inclusione e partecipazione tra i minori – spiega il sindaco, Antonio Bravi – . Si tratta di un progetto che, grazie ad un modello educativo che punta sulla cultura, possa far crescere bambini più resilienti, emotivamente sicuri e felici".

In particolare saranno coinvolti gli studenti delle seconde classi delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie. "Il progetto è stato avviato nel 2021, in risposta all’impatto negativo che le restrizioni legate alla pandemia hanno avuto sugli adolescenti – commenta l’assessora alla Cultura, Rita Soccio –. Vogliamo offrire ai giovani momenti significativi di benessere psico-fisico attraverso la collaborazione con professionisti del settore artistico delle arti visive e della musica. Inoltre, abbiamo previsto la valutazione degli effetti dell’attività artistica sul benessere degli studenti grazie all’intervento di esperti qualificati".

Tra i partner del progetto la Cooperativa Sociale Pars impegnata nella formazione del gruppo docente e degli esperti d’arte, nei laboratori nelle scuole e nella consulenza psicologica individuale e di gruppo degli studenti e delle loro famiglie. "Le forme artistiche proposte sono quelle del fumetto, della musica rap, della fotografia e dei video in quanto capaci di proporre linguaggi di immediato appeal e riconoscibilità da parte dei giovani", ha spiegato la pedagogista Silvia Serroni della Pars. Un altro partner importante è la Fondazione Promo Pa a cui, come ha specificato la vicepresidente Francesca Velani, è affidata la ricerca e supervisione scientifico-metodologica della valutazione dell’impatto sociale del progetto. A rappresentare le scuole coinvolte è stato Ermanno Bracalente, dirigente dell’istituto comprensivo Gigli. "Dopo il Covid – ha detto – ci siamo resi conto che i nostri studenti avevano molto da recuperare, con questo progetto supportato da psicologi e pedagogisti vogliamo aiutare i ragazzi a crescere felici e a costruire buone relazioni sociali".

Antonio Tubaldi