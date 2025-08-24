Fonico picchiato durante il concerto. In piazza arrivano i carabinieri

Un fonico è stato prima picchiato e poi ferito alla testa da un uomo, un italiano sui 35 anni, nel corso di una serata di musica davvero affollata che si stava svolgendo nel centro di Porto Recanati. Perciò sono dovuti intervenire i carabinieri che hanno ben presto individuato l’aggressore, riportando la calma tra i presenti.

È quanto successo nella notte tra venerdì e sabato in piazza Brancondi durante il dj-set di "Eterea: House Music Festival", che ha visto una grande partecipazione di pubblico fino a tarda ora. Il caos si è registrato intorno all’una. Uno dei tecnici del suono, un ragazzo poco più che ventenne, è stato infastidito mentre era in servizio da un 35enne che stava partecipando alla festa. In particolare, quest’ultimo lo ha afferrato e bloccato, senza permettergli di andare alla consolle e svolgere il suo lavoro. Da lì sono volate parole grosse, finché il 35enne si è agitato e ha messo le mani addosso al fonico, prendendolo a pugni in pieno viso. Alla fine il ventenne si è ritrovato sanguinante, con un sopracciglio spaccato.

La scena di violenza è avvenuta di fronte a moltissime persone che in quel momento si trovavano in piazza Brancondi a ballare. Per questo sono stati allertati i carabinieri della caserma locale. A giungere sul posto una pattuglia dei militari che ha raccolto le dichiarazioni del ventenne. Dopo i primi accertamenti, i carabinieri sono riusciti a individuare tra la folla l’aggressore e a risalire alla sua identità. Adesso bisognerà vedere se il fonico intenderà o meno sporgere denuncia per le lesioni riportate.

Scazzottata a parte, il sindaco Andrea Michelini si è poi detto soddisfatto per la riuscita di "Eterea: House Music Festival". "È stato un evento pensato per i giovani, che ha unito un grande successo con un altissimo valore artistico – ha dichiarato Michelini –. Eterea dimostra come i giovani sappiano creare cultura e bellezza. Il risultato è stato tangibile: una piazza colma di energia, un pubblico completamente coinvolto e una città trasformata in un palcoscenico vibrante, capace di accogliere uno spettacolo che ha unito emozione, arte e musica, lasciando un segno indelebile tra i presenti. Porto Recanati – conclude il primo cittadino – ha brillato in maniera speciale, dimostrando la sua capacità unica di fondere tradizione e innovazione, trasformando la città in un palcoscenico dal respiro internazionale e proiettandola verso il futuro".

Giorgio Giannaccini