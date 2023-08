Fontana davanti all'hotel Mondial a Porto Recanati: Luci con sequenza multicolore dalle 21 all'una

Si è concluso giovedì l’intervento di restyling della fontana che si trova davanti all’hotel Mondial, nella rotatoria tra viale Europa e corso Matteotti, a Porto Recanati. In realtà, i lavori erano stati fin da subito contestati dall’ex vicesindaco Rosalba Ubaldi, perché partiti a inizio mese, e cioè in piena stagione turistica. "E’ stata sostituita la pavimentazione, così come il quadro elettrico e le due pompe d’acqua, che da tempo erano danneggiati – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Lorenzo Riccetti –. E ora le luci della fontana saranno accese ogni sera, con una sequenza multicolore, dalle 21 all’una. Sono molto contento che siamo riusciti a fare un intervento semplice ma davvero elegante, senza creare intralci al traffico". Al contempo, coglie poi l’occasione per rispondere alla Ubaldi che aveva lamentato la presenza nel cantiere dello stesso Riccetti e dell’altro assessore Sonia Alessandrini. "Sono polemiche sterili – aggiunge Riccetti –. L’assessore Alessandrini ha decorato e pitturato la nuova pavimentazione, e anzi sono orgoglioso di appartenere a un’amministrazione che si sporca le mani per il bene della città. Aggiungo che nel cantiere non c’erano pericoli di alcun genere. Anzi già in passato, da semplice cittadina, la Alessandrini decorava i presepi natalizi come volontaria, ma ora che è amministratrice qualcuno si lamenta".