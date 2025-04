Fontana del parco nel degrado

Lasciata a secco e piena di sporcizia la vasca della fontana dei giardini pubblici del varco sul mare. La segnalazione arriva dall’associazione Civitasvolta, che ha raccolto la lamentela di un civitanovese che da quelle parti passeggia, e la rilancia per invitare l’amministrazione comunale a provvedere. "La fontana del parco dell’ex fiera è abbandonata, acqua stagnante e sporcizia nella vasca al posto dei pesci rossi e, inoltre, nessuna fontanella a cui potersi abbeverare su tutto il percorso. Inoltre, i bagni pubblici non ci sono, se non uno e misero a servizio dei giostrai in estate" è la denuncia. Civitanova, sottolinea l’associazione "non è affatto una città inclusiva, o di fraternità, come ci vorrebbero fare credere attraverso una continua martellante pubblicità su eventi accattivanti ma che restano alla superficie" aggiungono con riferimento alla menzione ricevuta della città di cui ha dato notizia il sindaco.