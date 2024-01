Fontana e Pantella consiglieri stakanovisti

Ammonta a 11.256 euro la somma liquidata dal Comune di Civitanova ai consiglieri comunali per la loro partecipazione alle sedute consiliari, per le quali ricevono un gettone di presenza in aula pari a 36,15 euro. Nel 2023 sono state 15 le adunanze convocate. Gli stakanovisti dell’aula sono Paola Fontana di ’Civitanova Unica’ e Roberto Pantella di Fratelli d’Italia che non sono mai stati assenti, mentre ha fatto registrare solo quattro presenze Yuri Rosati, uno score su cui pesano però gli impegni della sua professione di primario ospedaliero. Una sola presenza anche per Elisabetta Giorgini, ma va precisato che è subentrata a fine anno al dimissionario Roberto Mancini.

Questa la classifica delle presenze e sulla base della quale sono stati liquidati i gettoni ai rispettivi consiglieri: con 15 sedute Paola Fontana (Civitanova Unica) e Roberto Pantella (Fratelli d’Italia) ai quali verranno corrisposti 542 euro a testa; con 14 presenze Piero Croia (Forza Italia), Paola Campetelli (Civitanova Unica) Francesco Micucci (Pd), Letizia Murri (Ascoltiamo Civitanova), Mirella Paglialunga (Per Civitanova ), Nicolò Renzi (Forza Italia) che e riceveranno 506 euro ognuno; a 13 presenze si sono invece attestati Lavinia Bianchi (Siamo Civitanova), Piero Gismondi (Nuova Città), Giorgio Pollastrelli (Lega), Andrea Ruffini (Fratelli d’Italia) e Pierpaolo Turchi (Vince Civitanova ) e a loro spetteranno 469 euro a testa; 12 invece le presenze in aula di Paolo Nori (Fratelli d’Italia), Fabiola Polverini (Lega), Silvia Squadroni (Siamo Civitanova), Roberto Tiberi (Fratelli d’Italia), Gianluca Crocetti (Fratelli d’Italia) e Pierluigi Capozucca (Vince Civitanova) e per ognuno di loro le spettanze liquidate ammontano a 433 euro; sono state 11 le volte in cui è andata in consiglio comunale Lidia Iezzi (Pd) che riceverà 397 euro; 10 le presenze di Roberto Mancini (Dipende da noi), Marino Mercuri (Vince Civitanova) e per ognuno i gettoni di presenza ammontano a 361 euro.

Infine, nelle parti ’basse’ della classifica delle presenze troviamo i consiglieri comunali Yuri Rosati (Pd) che riceverà 144 euro, corrispondente alla partecipazione a quattro sedute e lo stesso Elisabetta Giorgini (Dipende da noi). In Consiglio comunale siedono anche il presidente Fausto Troiani (Vince Civitanova) e il sindaco Fabrizio Ciarapica (Forza Italia) che non ricevono gettoni di presenza, ma un’indennità mensile di funzione.