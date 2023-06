Fontana in stato d’abbandono: appello al sindaco

"E’ una vergogna che la storica fontana dei giardini di piazza XX Settembre venga tenuta nel totale abbandono"!. È il commento dei ’senatori’ civitanovesi, che tutti i giorni si scambiano quattro chiacchiere seduti sulle panchine di quei giardini o in quelle della rotonda antistante Lido Cluana. Commenti spassionati di chi ama la città, e ampiamente condivisi. Non è infatti la prima volta che la segnalazione approda sulle nostre colonne, ma non c’è verso di smuovere il Palazzo. "La fontana è in decadimento continuo - è la protesta comune - ed è una vergogna che nessuno se ne accorga. Non vuole essere una semplice protesta ma un vero e proprio appello: il sindaco ci ascolti"! Che la fontana sia in pessimo stato, peraltro, è sotto gli occhi di tutti e da qualche tempo anche i getti d’ acqua dei vari ugelli si sono fortemente ridotti, forse a causa del calcare o della ruggine.