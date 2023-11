Fontane, circo e contest del miglior albero

Programma degli eventi delle festività natalizie, c’è già una bozza delle iniziative che si svolgeranno in città e l’amministrazione comunale ha intanto stanziato 40.000 euro per fare fronte alle prime spese, ma che sono una tranche dello stanziamento che verrà accantonato per il cartellone di Natale. Acquisita la proposta della ditta mister sound spettacoli di Civitanova che per 29.000 euro (oltre l’iva) organizzerà il domenica 3 dicembre le Fontane Danzanti (5.000 euro) davanti al Comune, venerdì 8 dicembre lo spettacolo Winxs Magic Show Party (10.000) in piazza XX Settembre con allestimento di laboratori ai giardini (4.000), domenica 10 dicembre il Circo di Natale in piazza Ramovecchi (6.500) e domenica 17 dicembre gli ‘Elfi e Fate nel Bosco incantato’ (3.500 euro) sempre in piazza Ramovecchi. Acquisite dal Comune anche altre proposte dei privati e sono le seguenti: il concerto natalizio ‘Note di luce 2023’ nella chiesa di San Pietro, la ‘Casetta di Babbo Natale’ organizzata dalla Croce Verde in piazza più un concerto di beneficenza a Civitanova Alta, un contest del Miglior albero di Natale della Regione a cura della Dubbing Marche, poi l’allestimento natalizio della palazzina del Lido Luana con laboratori per bambini e famiglie. Tutto in collaborazione con le Pro loco di Civitanova Alta e Civitanova Marche, e con gli allestimenti radiofonici e studi all’aperto curati da Multiradio. Si tratta di un primo abbozzo del cartellone natalizio che verrà via via implementato con altre iniziative.